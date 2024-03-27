Sivas'ta 53 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüphelinin üzerinde 53 kaçak elektronik sigara buldu.

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