Sivas'ta 53 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 53 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 53 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüphelinin üzerinde 53 kaçak elektronik sigara buldu.
Şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.
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