Akıncılar'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş başkanlığında "İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş başkanlığında "İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.
Kaymakamlıktaki toplantıya, İlçe Emniyet Amiri Zafer Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş İsmail Dağ, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye başkan adayları ve il genel meclis üyesi adayları katıldı.
Açıkbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, bugüne kadar seçim sürecinin milli birlik ve dayanışma ruhuna zarar vermeden yürütüldüğünü belirtti.
Emeği geçenlere teşekkür eden Açıkbaş, seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.
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