Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Akıncılar'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş başkanlığında "İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 17:01 Güncelleme: 26.03.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akıncılar'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş başkanlığında "İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaymakamlıktaki toplantıya, İlçe Emniyet Amiri Zafer Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş İsmail Dağ, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye başkan adayları ve il genel meclis üyesi adayları katıldı.

        Açıkbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, bugüne kadar seçim sürecinin milli birlik ve dayanışma ruhuna zarar vermeden yürütüldüğünü belirtti.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Açıkbaş, seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray ve Yozgat'ta konuştu
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Rusya'dan, Moskova'daki saldırıyla ilgili çarpıcı iddia
        Rusya'dan, Moskova'daki saldırıyla ilgili çarpıcı iddia
        "Herkes incelensin"
        "Herkes incelensin"
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Dünyanın endişeleri neler?
        Dünyanın endişeleri neler?
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün

        Benzer Haberler

        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta konuştu:
        Destici: Birleştirici, bütünleştirici bir siyaset izliyoruz
        Destici: Birleştirici, bütünleştirici bir siyaset izliyoruz
        Sivas'ta meslektaşları gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andı
        Sivas'ta meslektaşları gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andı
        Şarkışla Kaymakamı Öztürk, çocuklarla iftar yaptı
        Şarkışla Kaymakamı Öztürk, çocuklarla iftar yaptı
        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer jandarma personeli ile iftar yaptı
        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer jandarma personeli ile iftar yaptı
        Şarkışla'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Şarkışla'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı