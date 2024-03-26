Ulaş Kaymakamı Emre Zafer jandarma personeli ile iftar yaptı
Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, ilçede görev yapan jandarma personeli ile iftarda bir araya geldi.
Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, ilçede görev yapan jandarma personeli ile iftarda bir araya geldi.
İlçe Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen programda konuşan Zafer, ramazan ayında vatandaşın huzur ve güvenliği için sürekli görev başında olan jandarma personeline teşekkür etti.
İftar programına İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Furkan Kasap, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç ve jandarma personeli katıldı.
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