Ulaş Kaymakamı Emre Zafer jandarma personeli ile iftar yaptı

İlçe Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen programda konuşan Zafer, ramazan ayında vatandaşın huzur ve güvenliği için sürekli görev başında olan jandarma personeline teşekkür etti.

Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, ilçede görev yapan jandarma personeli ile iftarda bir araya geldi.

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