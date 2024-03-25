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        BBP Genel Başkanı Destici Sivas'ta iftar programında konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir kardeşi olmaktan, dava arkadaşı olmaktan, onunla yol yürümüş olmaktan ve şu anda da onun emanetini taşıyor olmaktan büyük bir gurur duyuyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 20:53 Güncelleme: 25.03.2024 - 20:53
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        BBP Genel Başkanı Destici Sivas'ta iftar programında konuştu:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir kardeşi olmaktan, dava arkadaşı olmaktan, onunla yol yürümüş olmaktan ve şu anda da onun emanetini taşıyor olmaktan büyük bir gurur duyuyorum." dedi.

        Destici, Sivas’ta İnönü Bulvarı'na kurulan iftar sofrasında yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan ve Filistin başta olmak üzere pek çok noktada zulüm ve işgal altında olan Müslümanların bir an önce kurtulmalarını temenni etti.

        Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş’in vefatlarının 15. yılı olduğunu anımsatan Destici, "Sadece BBP'liler ya da Alperenler değil bütün Türkiye, yüreğinde vatan ve millet sevgisi olan Türk ve İslam coğrafyasındaki herkes dondu. Hala hüznümüz ve acımız ilk günkü gibi taptaze ve canlı bir biçimde durmaktadır." diye konuştu.

        Destici, 25 Mart 2009'da başlatılan hukuki sürecin bugüne kadar devam ettiğini dile getirerek, "Bu süreç içerisinde özellikle hatası, ihmali ve kusuru olan devlet büyükleri de dahil olmak üzere yargılamalar yapılmış, ceza alanlar ve berat edenler olmuştur. Hata, ihmal ve kusurdan dolayı yargılanan takribi 20 kişiden 11'i ceza almıştır, 9'u berat etmiştir ama bunlarla ilgili avukatlarımız tekrar itirazlarını sunmuşlardır." ifadelerini kullandı.

        Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının, avukatların çalışmasıyla 9 kişilik yeni bir komisyon kurulduğunu anımsatan Destici, şunları kaydetti:

        "Bu komisyon helikopterin Sivas'tan kalkışından düşüş anı ve düşüş sonrasındaki bütün hadiseleri tekrar incelemektedir. Yeni keşifler yapılacaktır. İlk gün bu olayın takipçisiydik, dün de takipçisiydik, bugün de takipçisiyiz, yarın da takipçisi olacağız. Bütün hatası, ihmali, kusuru ve özellikle kastı olanlar ortaya çıkartılıp hak ettiği cezayı alana kadar takipçisiyiz, enselerindeyiz asla geri adım atmadık ve atmayacağız."

        - "Onun emanetini taşıyor olmaktan gurur duyuyorum"

        Yazıcıoğlu'nun büyük bir dava adamı olduğunu vurgulayan Destici, konuşmasına şöyle devam etti:

        "O şehadet şerbetini içtiği günde ben partimizin genel başkan yardımcısıydım. Şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın şehadetinden sonra birileri gitmeyi, bırakmayı düşünebilir, partinin kapanmasını ve vakıf olmasını isteyebilir ama bütün arkadaşlarıma söz veriyorum. Bu can bu bedende olduğu sürece BBP'nin gül ve hilali Türkiye semalarında dalgalanacaktır, siyasette daha hür bir şekilde var olacaktır. Onun ne büyük bir iman sahibi, Müslüman olduğuna şahadet ettik. Onun ne büyük bir kadirşinas, hoşgörülü bir insan olduğunu ve yüreğinin vatan, millet, din, devlet, ezan, bayrak ve insan sevgisiyle dolu olduğunu gördük. Onun için şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir kardeşi olmaktan, dava arkadaşı olmaktan, onunla yol yürümüş olmaktan ve şu anda da onun emanetini taşıyor olmaktan büyük bir gurur duyuyorum."

        Yerel seçimlerde Sivas Belediye Başkanı adaylarına destek isteyen Destici, "Hak, hukuk, adalet, ayrımcılık olmayan bir belediyecilik, eşit bir belediyecilik, hangi partiye mensup olursa olsun bütün partililerimizin eşit ve adil bir hizmet aldığı bir belediye yönetimi size vadediyoruz." şeklinde konuştu.

        Programa, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman, BBP İl Başkanı Ahmet Polat, Belediye Başkan adayı Adem Uzun, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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