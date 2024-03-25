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        Destici: Yazıcıoğlu'nun emanetini taşımaktan gurur duyuyorum

        BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP'nin gül ve hilali Türkiye semalarında dalgalanacaktır, siyasette daha hür bir şekilde var olacaktır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 20:41 Güncelleme: 25.03.2024 - 20:45
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        Destici: Yazıcıoğlu'nun emanetini taşımaktan gurur duyuyorum
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        BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP'nin gül ve hilali Türkiye semalarında dalgalanacaktır, siyasette daha hür bir şekilde var olacaktır. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşı olmaktan, onunla yol yürümüş olmaktan ve şu anda da onun emanetini taşıyor olmaktan büyük bir gurur duyuyorum" dedi.

        Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş’in vefatlarının 15’inci yılında Sivas İl Başkanlığı tarafından kabirlerinin yer aldığı Yukarı Tekke Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi. Anma programına BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman, BBP İl Başkanı Ahmet Polat, Belediye Başkan adayı Adem Uzun ve ölenlerin yakınları katıldı. Ölenlerin aileleri ve diğer partililer, mezarlara karanfil bırakarak dua etti. Destici, burada yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenleri rahmetle, minnetle ve şükranla yad ettiğini söyledi.

        Ailelere başsağlığı dileyen Destici, "Tüm camiamıza, Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum. Çünkü onların şehadeti sadece ailelerini üzmedi, sadece BBP camiasını üzmedi. Bütün Türkiye'nin, Türk milletinin yüreği vatan, millet, din, devlet, ezan, bayrak sevgisiyle dolu olan her bir ferdini üzüntüye boğdu. Başta Muhsin Başkanımız olmak üzere tüm şehitlerimiz, her evin şehidi oldular" ifadelerini kullandı.

        Tacettin Dergahı'nda dün düzenlenen anma programına katıldıklarını hatırlatan Destici, "Orası hiçbir zaman boş kalmıyor. Gece gündüz günün her saatinde misafiri var, kabri başında dua edeni var. Burası da böyle. Şehitlerimizin kabri başında mutlaka Kur'an-ı Kerim okuyan, dua edenleri görüyorum" diye konuştu.

        'ONUN EMANETİNİ TAŞIYOR OLMAKTAN BÜYÜK GURUR DUYUYORUM'

        Destici daha sonra partisinin il yönetimi tarafından İnönü Bulvarı üzerinde vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Burada konuşan Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanından hiç ayrılmadığını belirterek, "O şehadet şerbetini içtiği günde ben partimizin genel başkan yardımcısıydım. Şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın şehadetinden sonra birileri gitmeyi düşünebilir, bırakmayı düşünebilir, partinin kapanmasını ve vakıf olmasını isteyebilir. Ama bütün arkadaşlarıma söz veriyorum. Bu can bu bedende olduğu sürece BBP'nin gül ve hilali Türkiye semalarında dalgalanacaktır, siyasette daha hür bir şekilde var olacaktır. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşı olmaktan, onunla yol yürümüş olmaktan ve şu anda da onun emanetini taşıyor olmaktan büyük bir gurur duyuyorum" dedi.

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