Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ardından sürat çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, 4 grup halinde yapılan yarı saha turnuva maçı ile idmanı tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

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