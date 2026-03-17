Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Suşehri Belediyesi GES kuracak

        Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, ilçeye kuracakları güneş enerji santrali (GES) projesinin ihalesinin onaylandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 14:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Suşehri'nin enerji sektöründe büyük bir yatırım ihalesinin onaylandığı müjdeledi.

        Yenilenebilir enerji yatırımlarının Suşehri'ne sağlayacağı ekonomik ve çevresel katkılara dikkati çeken Kayaoğlu, güneş enerjisinin belediyeler için stratejik bir kaynak olduğunu ifade etti.

        İlçede kurulacak GES hakkında da bilgi veren Kayaoğlu, şunları kaydetti:

        "Proje her ay yaklaşık 1 milyon lira değerinde belediyemize ek kaynak sağlayacak. GES ile yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirerek, çevre dostu ve sürdürülebilir yatırımlarla ilçemizin gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz. Doğadan aldığımız gücü yine doğaya saygıyla kullanarak hem bugünümüz hem de yarınlarımız için önemli bir adım atıyoruz. Bu kıymetli yatırımın ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, ilçemize değer katacak çalışmaların artarak devam etmesi için çalışıyoruz. Bu yatırımlarla sadece bugünün enerji ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda belediye bütçemize uzun vadeli katkı sağlayacak, kaynaklarımızı daha verimli kullanacağımız bir altyapı oluşturduk. Enerji maliyetlerini azaltan, Suşehri'ni temiz enerji alanında örnek bir ilçe haline getirmeyi hedefliyoruz."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
