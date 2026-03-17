Sivas'ta 15 yaşındaki çocuğun öldürdüğü babası ve ağabeyinin cenazeleri defnedildi

Sivas'ta 15 yaşındaki çocuğun tabancayla öldürdüğü babası ve ağabeyinin cenazeleri toprağa verildi.



Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Süleyman (50) ve oğlu Mehmet Yurdakul'un (24) cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.



Öğle vakti kılınan namazın ardından baba ve oğlunun cenazeleri, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.



Öte yandan, olayda ağır yaralanan babaanne N.Y.'nin (70) Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.



- Olay



Önceki gün Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 4. katından silah sesi duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuş, eve gelen polis ve sağlık ekipleri tabancayla vurulan baba Süleyman Yurdakul (50) ve oğul Mehmet Yurdakul'un (24) hayatını kaybettiğini belirlemiş, ağır yaralanan babaanne N.Y. ise sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



Olayı gerçekleştiren Süleyman Yurdakul'un 15 yaşındaki oğlu U.B.Y. gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.







