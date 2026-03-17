Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        AK Parti Sivas Milletvekili Toy'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

        AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 14:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toy, mesajında, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin tarihten silinmek istenen bir milletin, imanıyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle yazdığı eşsiz bir destanın adı olduğunu belirtti.

        Çanakkale destanının iman, cesaret ve vatan sevgisiyle yazılan destan olduğunu vurgulayan Toy, şunları kaydetti:

        "Çanakkale, kahraman Mehmetçiğin azmi ve imanı ile bütün dünyaya 'Çanakkale Geçilmez!' diye haykırdığı, bir hilal uğruna canını feda eden yiğitlerin kanlarıyla yazılmış mukaddes bir zaferdir. Yokluk ve imkansızlıklara rağmen yedi düvele karşı verilen bu mücadele, milletimizin bağımsızlığa olan sarsılmaz inancının, birlik ve beraberliğinin en büyük nişanesidir. Bu toprakları bizlere emanet eden ecdadımızın aziz hatırasını yaşatmak ve Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Bu vesileyle, vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Minibüs hatları servet değerinde
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Oscar partisinde
        Oscar partisinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı

        Benzer Haberler

        Sivaslı öğrenciler, robot yarışmasında gövde gösterisi yaptı
        Sivaslı öğrenciler, robot yarışmasında gövde gösterisi yaptı
        Cinayete kurban giden baba oğul, son yolculuğuna uğurlandı
        Cinayete kurban giden baba oğul, son yolculuğuna uğurlandı
        Sivas'ta 1 ton 9 kilogram tütün ele geçirildi
        Sivas'ta 1 ton 9 kilogram tütün ele geçirildi
        Filmler gerçeğe dönüştü, bu teknoloji ile hayvanlar insanlarla konuşabilece...
        Filmler gerçeğe dönüştü, bu teknoloji ile hayvanlar insanlarla konuşabilece...
        Sivas'ta MÜSİAD üyeleri "zimem defteri" geleneğini yaşattı
        Sivas'ta MÜSİAD üyeleri "zimem defteri" geleneğini yaşattı
        Sivas'ta şubatta 599 konut satıldı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine gör...
        Sivas'ta şubatta 599 konut satıldı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine gör...