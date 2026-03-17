Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas'ta MÜSİAD üyeleri "zimem defteri" geleneğini yaşattı

        Sivas'ta Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) üyeleri ramazan dolasıyla ihtiyaç sahiplerinin bir bakkaldaki veresiye defterinde biriken borçlarını kapattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Sivas'ta MÜSİAD üyeleri "zimem defteri" geleneğini yaşattı

        Sivas'ta Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) üyeleri ramazan dolasıyla ihtiyaç sahiplerinin bir bakkaldaki veresiye defterinde biriken borçlarını kapattı.

        MÜSİAD Sivas Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, üyeler kentteki bir bakkalda veresiye defterini kapatarak sosyal yardımlaşma örneği sergiledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Sivas Şubesi Başkanı Uğur Görgen, ramazan ayında yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

        Zimem geleneğini sürdürdüklerini anlatan Görgen, "Toplanan yardımlar ile hem ihtiyaç sahibi ailelere destek sağladık hem de zimem defteri satın alma geleneğimizi gerçekleştirdik. Bu hayrın en güzel yanı ise 'sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' anlayışına uygun şekilde yapılmasıdır. Borçlu ile borcu ödeyen kişinin birbirini görmemesi ve bilmemesi, yapılan hayrın zarif usulünü oluşturur. Günümüzde bu güzel geleneğin devamlılığına katkı sunmak, var olan ihtiyacın farkına varmak ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak bizleri gururlandırmanın ötesinde umudumuzu da güçlendirmektedir." ifadesini kullandı.



        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
