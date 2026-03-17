Avrupa Birliği: ABD'nin hamlelerine anlam veremiyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında yürüttüğü politikaya anlam veremediklerini belirtti.

"Karadeniz'deki modele benzer bir model Hürmüz Boğazı'nda da uygulanabilir" diyen Kallas, bu konuda katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

AB ülkelerinin en büyük endişesinin İran'daki savaşın başlangıcı veya hedefleri konusunda kendilerine danışılmaması olduğunu belirten Kallas, "Deniz seyir özgürlüğü AB için son derece önemlidir. Enerji ve gıda krizinden kaçınmak için Hürmüz Boğazı sorununu diplomatik yollarla çözmeliyiz" dedi.

ABD ile yakın ilişkiler kurmaya hazır olduklarını ancak bunun iki tarafın da iradesiyle olabileceğini belirten Kallas, "İran'da savaşı sona erdirmenin zamanı geldi. Her tarafla temas içindeyiz" ifadesini kullandı.

Kallas, Avrupa Birliği’nin, Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesinden bir yıl sonra ABD’nin öngörülemezliğini hesaba katmaya başladığını söyledi:

"Her an öngörülemez şeyler olmasını bekliyoruz ve durumu olduğu gibi kabul ediyor, soğukkanlılığımızı koruyor, sakin kalıyor ve odaklanıyoruz."