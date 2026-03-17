Sivas'ta 1 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 ton 9 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Koyulhisar ile Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda ilçe girişindeki uygulama noktasında 3 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda, çuvalların içerisinde poşetler halinde 1 ton 9 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

