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        Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler Sivas'ta anıldı

        Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş vefatlarının 15. yılında Sivas'ta anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 18:28 Güncelleme: 25.03.2024 - 18:28
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        Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler Sivas'ta anıldı
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        Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş vefatlarının 15. yılında Sivas'ta anıldı.

        BBP Sivas İl Başkanlığı tarafından Üstündağ, Çetinkaya, Yancı ve Güneş'in kabirlerinin yer aldığı Yukarı Tekke Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi.

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman, BBP İl Başkanı Ahmet Polat, Belediye Başkan adayı Adem Uzun, ölenlerin aileleri ve diğer partililer, mezarlara karanfil bırakarak dua etti.

        Destici, burada yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenleri rahmetle, minnetle ve şükranla yad ettiğini söyledi.

        Ailelere başsağlığı dileyen Destici, "Tüm camiamıza, Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum. Çünkü onların şehadeti sadece ailelerini üzmedi, sadece BBP camiasını üzmedi. Bütün Türkiye'nin, Türk milletinin yüreği vatan, millet, din, devlet, ezan, bayrak sevgisiyle dolu olan her bir ferdini üzüntüye boğdu. Başta Muhsin başkanımız olmak üzere tüm şehitlerimiz, her evin şehidi oldular." dedi.

        Tacettin Dergahı'nda dün düzenlenen anma programına katıldıklarını anımsatan Destici, "Orası hiçbir zaman boş kalmıyor. Gece gündüz günün her saatinde misafiri var, kabri başında dua edeni var. Burası da böyle, şehitlerimizin kabri başında mutlaka Kur'an-ı Kerim okuyan, dua edenleri görüyorum." diye konuştu.

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