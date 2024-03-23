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        Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 19:04 Güncelleme: 23.03.2024 - 19:04
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        Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından çıkış çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, dar alanda pas çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.

        Milli takımlarda bulunan Bartuğ Elmaz, Emre Gökay, Rey Manaj, Azizbek Turgunboev ve Aaron Appindangoye, idmanda yer almadı.

        Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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