Sivas'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

Sabah güne karla başlayan ilçe esnafından Yalın Şimşek, "Bu yıl ocak ve şubat aylarında neredeyse hiç kar yağmadı. Artık kışın bittiğini düşünüyorduk. Güne beyaz örtüyle uyandık, şaşırdık." dedi.

İlçede 2016 yılında Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilen Ulaş Gölü'nün de etrafı kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Sivas'ın Hafik, Ulaş ve Gemerek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.