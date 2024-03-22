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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde eğitime kar engeli

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 00:42 Güncelleme: 22.03.2024 - 00:42
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde eğitime kar engeli
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

        Akıncılar Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 22 Mart Cuma günü ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Öte yandan Sivas merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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