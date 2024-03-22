Sivas'ın Akıncılar ilçesinde eğitime kar engeli

Akıncılar Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 22 Mart Cuma günü ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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