Sivas'ın Akıncılar ilçesinde eğitime kar engeli
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Akıncılar Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 22 Mart Cuma günü ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Öte yandan Sivas merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
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