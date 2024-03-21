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        Aşık Veysel ölümünün 51'inci yılında mezarı başında anıldı

        HALKozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 51'inci yıl dönümünde Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:40 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:45
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        Aşık Veysel ölümünün 51'inci yılında mezarı başında anıldı
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        HALKozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 51'inci yıl dönümünde Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı.

        Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde, bugün müze olarak kullanılan evinde, 21 Mart 1973'te yaşamını yitiren halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 51'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle anma programı yapıldı. Şatıroğlu'nun mezarı başında düzenlenen programa Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Aşık Veysel'in torunları Rüstem Şatıroğlu, Cevriye Keçeci, Sebahattin Şatıroğlu ve köylüler katıldı. Programda Aşık Veysel için dua edilip, mezarına karanfil bırakıldı. Programda konuşan Vali Yardımcısı Doğan, "İyi ki gözünün açılması tekliflerini kabul etmemiş. O kurmuş dünyada, enfes şekilde, insanlık adına, tabiat adına her hadiseyi en yalın Türkçe ile dile getirmiştir. Veysel'in kendi ifadelerinde bulmuş hali ile kendisi için bugün, düğün günü. Aynı Mevlana'daki gibi şebiarus" dedi.

        'ONU YENİDEN KEŞFEDEREK YAŞAMAK, BÜYÜK BİR GURURDUR'

        Aşık Veysel'in torunu Rüstem Şatıroğlu ise "Bugün Aşık Veysel'in doğduğu topraklarda, onun kara toprağına kavuşmasının yıl dönümünde, köyündeyiz. Bugün burada siz kıymetli dostlarla dedemi yeniden anmanın ve birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Aşık Veysel gibi tüm Türkiye'ye ve dünyaya mal olmuş bir değerin torunu olmak, onun soyunu devam ettirmek, hem sorumluluğu hem de duygu yoğunluğuyla sözcüklerle anlatılabilecek bir şey değildir. Onu yaşamak, onu yeniden keşfederek yaşamak; büyük bir gururdur" diye konuştu. Programın ardından Aşık Veysel'in ölümünden sonra köyde müzeye dönüştürülen evi de ziyaret edildi. Ozanın yatağı, sazı, fotoğrafları ve özel eşyalarının bulunduğu müze, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Sanatçı Mustafa Özarslan da müzedeki salonda Aşık Veysel'in türkülerini seslendirdi.

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