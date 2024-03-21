Aşık Veysel ölümünün 51'inci yılında mezarı başında anıldı

HALKozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 51'inci yıl dönümünde Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı.

Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde, bugün müze olarak kullanılan evinde, 21 Mart 1973'te yaşamını yitiren halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 51'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle anma programı yapıldı. Şatıroğlu'nun mezarı başında düzenlenen programa Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Aşık Veysel'in torunları Rüstem Şatıroğlu, Cevriye Keçeci, Sebahattin Şatıroğlu ve köylüler katıldı. Programda Aşık Veysel için dua edilip, mezarına karanfil bırakıldı. Programda konuşan Vali Yardımcısı Doğan, "İyi ki gözünün açılması tekliflerini kabul etmemiş. O kurmuş dünyada, enfes şekilde, insanlık adına, tabiat adına her hadiseyi en yalın Türkçe ile dile getirmiştir. Veysel'in kendi ifadelerinde bulmuş hali ile kendisi için bugün, düğün günü. Aynı Mevlana'daki gibi şebiarus" dedi.