Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş, Mehmetçikle iftar yaptı
Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle iftarda bir araya geldi.
Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle iftarda bir araya geldi.
Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen iftarda konuşan Açıkbaş, ilçede huzur ve asayişin sağlanması noktasında mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.
Programa, ilçedeki kurum amirleri de katıldı.
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