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        Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş, Mehmetçikle iftar yaptı

        Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:12 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:12
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        Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş, Mehmetçikle iftar yaptı
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        Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle iftarda bir araya geldi.

        Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen iftarda konuşan Açıkbaş, ilçede huzur ve asayişin sağlanması noktasında mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.

        Programa, ilçedeki kurum amirleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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