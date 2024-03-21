Akıncılar Kaymakamı Açıkbaş, Mehmetçikle iftar yaptı

Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen iftarda konuşan Açıkbaş, ilçede huzur ve asayişin sağlanması noktasında mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.

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