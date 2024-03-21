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        Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:36 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:36
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        Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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        Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı.

        Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kar yağışına ve soğuk havaya bıraktı.

        Şarkışla ilçesinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini sürdürdü.

        İl merkezinde ise aralıklarla sağanak etkili oldu.

        Bu arada Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, beklenen kar ve yağmur yağışının il genelinde kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

        Açıklamada, ulaşımda aksama, su baskını ve oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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