FETÖ firarisi eski vali Pek yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan, terör örgütünün önemli isimlerinden, 2016 yılında KHK ile ihraç edilen eski Vali Ahmet Pek, Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin, FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu Sivas’ta saklandığı gaybubet evinde yakalandı. Eski vali Pek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Pek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİVAS'ta silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek, gaybubet evinde yakalandı.

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