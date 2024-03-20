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        FETÖ firarisi eski vali Pek yakalandı

        SİVAS'ta silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek, gaybubet evinde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 19:20 Güncelleme: 20.03.2024 - 19:25
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        FETÖ firarisi eski vali Pek yakalandı
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        SİVAS'ta silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek, gaybubet evinde yakalandı.

        FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan, terör örgütünün önemli isimlerinden, 2016 yılında KHK ile ihraç edilen eski Vali Ahmet Pek, Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin, FETÖ faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu Sivas’ta saklandığı gaybubet evinde yakalandı. Eski vali Pek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Pek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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