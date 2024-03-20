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        Sivas'ta IPRAD III Programı 2024 yılı çağrı takvimi yayımlandı

        Sivas'ta IPARD III Programı 2024 yılı çağrı takviminin yayımlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:10 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:10
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        Sivas'ta IPRAD III Programı 2024 yılı çağrı takvimi yayımlandı
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        Sivas'ta IPARD III Programı 2024 yılı çağrı takviminin yayımlandığı bildirildi.

        Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Sivas İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç, yazılı açıklamasında, 21 Mart'ta ilan edilecek ilk çağrının “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” ile ilgili olduğunu belirtti.

        Bu sektöre ilişkin proje başvuru kabullerinin mayısta yapılacağını aktaran Genç, IPARD III 2024 çağrı takvimi hakkında da bilgi verdi.

        Genç, 2024 yılının mayıs ayında, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlardan proje kabulüne başlayacaklarını aktararak, "Yatırımların inşaat, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımlarında hibe desteği vereceğiz. Bu sektördeki destek bütçemiz ise 66 milyon avro olacak." ifadelerini kullandı.

        Genç, şunları kaydetti:

        "Haziran ayında 80 milyon avro bütçeli Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbirinden, temmuzda 90 milyon avro bütçeli Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbirinden, ağustos ayında ise 12 milyon avro bütçeli Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (Açık Alanda Bitkisel Üretim Projelerine Yönelik Makine Ekipman Destekleri) tedbirinden çağrı ilanları yayımlanacak. Proje başvuru süreci hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız da hem il koordinatörlüğündeki yardım masasına başvurabilir hem de kurumun www.tkdk.gov.tr adresli internet sitesinden yararlanabilir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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