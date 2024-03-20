Ulaş Kaymakamı Zafer, muhtarlarla iftarda bir araya geldi
Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, mahalle ve köy muhtarlarıyla iftar yaptı.
Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, mahalle ve köy muhtarlarıyla iftar yaptı.
İlçedeki bir lokantada gerçekleştirilen iftar programında konuşan Zafer, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Ramazanın af, mağfiret, rahmet ve bereket ayı olduğunu sdile getiren Zafer, "Ramazan, yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı aydır. Bu mübarek ayda değerli mahalle ve köy muhtarlarımızla iftar yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.
Zafer, muhtarların önemli bir görev icra ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Sizler bizim mahalle ve köylerdeki temsilcimizsiniz. Vatandaşların talebini, bulunduğunuz yerdeki ihtiyaç sahiplerini, köyünüzün ihtiyaçlarını ve köylerdeki önemli konuları direkt bize ileterek haberdar ediyorsunuz. Bizler de devletimizin imkanlarını vatandaşlarımıza götürüyoruz."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.