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        Ulaş Kaymakamı Zafer, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, mahalle ve köy muhtarlarıyla iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 09:37 Güncelleme: 20.03.2024 - 09:37
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        Ulaş Kaymakamı Zafer, muhtarlarla iftarda bir araya geldi
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        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, mahalle ve köy muhtarlarıyla iftar yaptı.

        İlçedeki bir lokantada gerçekleştirilen iftar programında konuşan Zafer, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Ramazanın af, mağfiret, rahmet ve bereket ayı olduğunu sdile getiren Zafer, "Ramazan, yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı aydır. Bu mübarek ayda değerli mahalle ve köy muhtarlarımızla iftar yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

        Zafer, muhtarların önemli bir görev icra ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Sizler bizim mahalle ve köylerdeki temsilcimizsiniz. Vatandaşların talebini, bulunduğunuz yerdeki ihtiyaç sahiplerini, köyünüzün ihtiyaçlarını ve köylerdeki önemli konuları direkt bize ileterek haberdar ediyorsunuz. Bizler de devletimizin imkanlarını vatandaşlarımıza götürüyoruz."

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