SESOB'tan ihtiyaç sahibi öğrencilere giyecek yardımı

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB), ihtiyaç sahibi öğrencilere giyecek yardımında bulundu.

SESOB'tan yapılan açıklamaya göre, oda başkanı Hakan Demirgil, Namık Kemal İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere giyecek desteğinde bulundu.

Oda olarak imkanları ölçüsünde yardımlar yaptıklarını belirten Demirgil, "Ahi teşkilatı olarak yardımlaşma ve dayanışmaya önem veriyoruz. Okullarımızda eğitimlerine devam eden çocuklarımıza destek olmak, onların giyeceklerini karşılamalarına katkı sunmak amacıyla okullarımızı ziyaret edip, onlara giyecek ve mont desteğinde bulunuyoruz. Amacımız, geleceğimize yön verecek olan çocuklarımıza bir nebze de olsa katkı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Namık Kemal İlkokulu Müdürü Zekeriya Doğan da yardımların çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, Demirgil ve oda üyelerine teşekkür etti.