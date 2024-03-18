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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

        Sivas'ın Ulaş, Zara, Hafik ve Şarkışla ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 13:47 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:47
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
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        Sivas'ın Ulaş, Zara, Hafik ve Şarkışla ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Ulaş Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen programda, Kaymakam Emre Zafer ve Belediye Başkanı Turan İlbey Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam eden programda ise öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

        Programa ilçe protokolü, gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

        - Zara

        Zara Şehitliği'nde düzenlenen programda Kaymakam Enes Emircan Buyuran ve Belediye Başkanı Fatih Çelik, anıta çelenk sundu.

        Şehit mezarlarına karanfil bırakan ilçe protokolü, Zara Belediyesi Şehitler Müzesi'ni ziyaret etti.

        Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlk ve Ortaokulu Konferans Salonu'nda devam eden programda, öğretmenler ve öğrenciler hazırladıkları oratoryo, şiir dinletisi, sinevizyon gösterimi gerçekleştirdi, kahramanlık türkülerini seslendirdiler.

        Programın sonunda ilçe protokolü düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

        - Hafik

        Hafik Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

        Anma programı daha sonra Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından Çanakkale Savaşı'ndan bazı kesitlerin yer aldığı tiyatro ve oratoryo sahneledi.

        Programa Hafik Kaymakamı Yusuf Keten, Hafik Belediye Başkanı Harun İsa Gültay, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

        - Şarkışla

        Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki tören, çelenk sunumuyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Öcal ve beraberindekiler şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

        Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ise öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sahnelendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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