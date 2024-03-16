Muhtar, her gün evinin önüne gelen tilkiyi besleiyor

SİVAS'ın Akıncılar ilçesinde muhtar Mehmet Bulut, her gün evinin önüne gelen tilkiyi besliyor.

Akıncılar ilçesine bağlı Kavak köyünün muhtarı Mehmet Bulut, her gün evinin önüne gelen tilkiyi yiyecek vererek besliyor. O anları cep telefonu ile kayda alan Bulut, "Karnını iyice doyur tilki kardeş, her gün karnını doyuyorum. Allah'tan ne istiyorsun. Gözlerini yerim senin. Aynı Bekir gibi bu iyice alıştı buraya. Ünal gelene kadar serbestçe dolaş buralarda. Senin adın ney" diyerek tilki ile sohbet etti. Muhtar Bulut'un tilki ile sohbeti izleyenleri gülümsetti.