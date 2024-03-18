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        Zara Korkut köyünde iftar programı düzenlendi

        Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Korkut köyünde iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 16:38 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:38
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        Zara Korkut köyünde iftar programı düzenlendi
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        Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Korkut köyünde iftar programı gerçekleştirildi.

        Merkezi İstanbul'da bulunan Korkut Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programında konuşan Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, sivil toplum kuruluşlarının birlik ve beraberliklerin çatısı olduğunu söyledi.

        Çelik, hemşehrilerini bir araya getiren dernek yöneticilerine teşekkür etti.

        Korkut Köyü Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahmut Durmaz ise iftar programını geleneksel hale getireceklerini ifade etti.

        Köylerinin Zara'nın en kalabalık nüfusuna sahip köylerinden biri olduğunu aktaran Durmaz, "Bu vesileyle de öğrencilerimizi desteklemek adına dernek bünyesinde burs fonu oluşturarak eğitime destek olacağız." diye konuştu.

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