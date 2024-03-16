Zaralı gurbetçilerin bağışladığı medikal malzemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde iki gurbetçi tarafından gönderilen medikal ürünler, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Almanya'da ikamet eden Cengiz Şimşek ve Yakup Karataş tarafından başlatılan destek kampanyası ile toplanan akülü araba, hasta yatağı, tekerlekli sandalyeden oluşan ürünler, Zara Belediyesi Sosyal İşler ve Kültür Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine verildi.

Yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür eden Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Zaralı iki gurbetçimiz yaklaşık bir yıl önce Almanya'da başlattıkları çalışma ile gurbette yaşayan Türk vatandaşlarımızın desteği sayesinde engelli vatandaşlarımıza yönelik araç gereçlerden oluşan destek tırını ilçemize ulaştırdılar. Gerçekleştirdikleri bu anlamlı projeden dolayı hayırsever gurbetçilerimize teşekkür ediyoruz. Ahde vefa gösterip bir yılda bir tır medikal araç gereci temin ederek hemşerilerine ulaştırdılar." ifadelerini kullandı.

Cengiz Şimşek ve Yakup Karataş ise Almanya genelinde ulaştıkları Türk gurbetçilerin desteği sayesinde bir tır medikal ürünü Zara ilçesine getirmeyi başardıklarını belirti.