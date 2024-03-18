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        Defineciler, 44 yıl önce terk edilen tarihi köyün yerleşkesini kazıyor

        SİVAS'ta 1980'den sonra göç veren, köylülerin başka bir bölgeye taşınması ile zamanla harabe haline dönen 400 yıllık Emirhan köyü, definecilerin hedefi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 10:41 Güncelleme: 18.03.2024 - 10:45
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        Defineciler, 44 yıl önce terk edilen tarihi köyün yerleşkesini kazıyor
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        SİVAS'ta 1980'den sonra göç veren, köylülerin başka bir bölgeye taşınması ile zamanla harabe haline dönen 400 yıllık Emirhan köyü, definecilerin hedefi oldu.

        Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta olup, 400 yıllık tarihi ile bilinen Emirhan köyü, yol, bulunduğu konum ve kış şartları nedeniyle 1980'den sonra terk edilmeye başlandı. 40 haneden ve taş yapılardan oluşan köy, farklı bir bölgeye taşındı. Köy aradan geçen 44 yılın ardından tamamen harabeye dönüştü. Köyün tarihi olması nedeniyle altın ya da değerli eşyaların olabileceğini düşünen defineciler ise evlerin çevrelerinde, arazilerde ve köyün mezarlığında kaçak kazı yapıyor.

        'GÜZELLİKLERİ MAHVEDİYORLAR'

        Emirhan köyü muhtarı Yasin Arslan, "Burada birleşik bir düzen vardı. Parseller birbirine yakın ve eşitti. Buranın doğal güzellikleri var. Emirhan Kayalıkları da buradadır. Burayı çok sayıda kişi ziyaret ediyor. Burası, 40 hanelik bir köydü. Gurbettekilerin de ilk uğradıkları yer, burasıdır. Yol ve kış şartları nedeniyle köyümüz, 1980 yılında terk edilerek farklı bir noktaya taşındı. Köyümüzün yaklaşık 400 yıllık bir tarihi var. En büyük sorunlarımızdan birisi de defineciler. Emirhan, denildiğinde akla ilk gelen şey define. Geleceğin güzelliklerini mahvediyorlar, bu konudan çok şikayetçiyiz. Buraları gelip, kazıyorlar. Burada bir de yaban keçileri var. Kaçak avcılar da gelip, onları avlıyor. Bu konulardan çok rahatsızız" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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