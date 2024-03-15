Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Adana Demirspor ile EMS Yapı Sivasspor yarın saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Adana Demirspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise yarım saha çift kale maç yaptı.

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