Otomobilde 2 bin 968 uyuşturucu hapla yakalanan 5 kişi tutuklandı
SİVAS'ta polisin durdurup arama yaptığı otomobilde 2 bin 968 sentetik hap ile yakalanan 5 kişi, tutuklandı.
SİVAS'ta polisin durdurup arama yaptığı otomobilde 2 bin 968 sentetik hap ile yakalanan 5 kişi, tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri yolunda bir otomobili durdurdu. Araçta ve içindeki 5 kişinin üzerinde yapılan aramada 2 bin 968 sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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