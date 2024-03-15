Baharın müjdecisi 'leylek' kar altında kaldı

Türkiye'nin kış aylarında zaman zaman en soğuk bölgelerinden biri olan Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağdı. Yağışla, ilçe merkezi kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği ilçede, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu yıl ilçedeki yuvasına erken gelen leylek de kar altında kaldı. Leylek, elektrik direğindeki yuvasında yağışın durmasını hareketsiz bekledi.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle baharın müjdecisi olan leylek yuvasında kaldı.

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