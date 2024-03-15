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        Baharın müjdecisi 'leylek' kar altında kaldı

        SİVAS'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:02 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:05
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        Baharın müjdecisi 'leylek' kar altında kaldı
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        SİVAS'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle baharın müjdecisi olan leylek yuvasında kaldı.

        Türkiye'nin kış aylarında zaman zaman en soğuk bölgelerinden biri olan Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağdı. Yağışla, ilçe merkezi kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği ilçede, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu yıl ilçedeki yuvasına erken gelen leylek de kar altında kaldı. Leylek, elektrik direğindeki yuvasında yağışın durmasını hareketsiz bekledi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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