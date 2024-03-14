Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı 3 kadın yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
N.Ö. yönetimindeki 58 ES 126 plakalı hafif ticari araç, Kandemir Mahallesi'nde Fatih Cami Kur'an Kursu'ndan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan G.K, S.B. ve S.A'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kadın, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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