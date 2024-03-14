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        Şarkışla'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:20 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:42
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        Şarkışla'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        M.D. (23) yönetimindeki 06 MCJ 36 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Şarkışla ilçesi Gücük köyü yakınlarında bariyere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan M.D. (21) ve E.Ç. (21), Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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