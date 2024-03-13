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        Sivasspor Teknik Direktörü Uygun, taraftardan destek istedi:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, taraftarlardan destek istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 20:59 Güncelleme: 13.03.2024 - 20:59
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        Sivasspor Teknik Direktörü Uygun, taraftardan destek istedi:
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, taraftarlardan destek istedi.

        Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uygun, ligde Yukatel Adana Demirspor ile önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

        Rakiplerinin ligin iyi takımlarından biri olduğunu vurgulayan Uygun, "Antrenörlüğe ilk başladığında futbolcusu olduğum Hikmet Karaman gibi çok özel bir antrenöre karşı maç yapacağız. Biz de kazanmak ve puanlar almak istiyoruz. Bulunduğumuz yerden çok daha yukarılara çıkmak adına Sivasspor'u zor bir maç bekliyor. İnşallah kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

        Avrupa kupasına katılma hedefleriyle ilgili de konuşan Uygun, şunları kaydetti:

        "Elimizdeki kadro yapısı belli. Sistemsel anlamda eksiğimiz var ve ligin en düşük bütçeli takımıyız. Bununla beraber koşu mesafesi en düşük takımlardan bir tanesiyiz. Böyle olunca da sizin o hayal etikleriniz gerçekleşmiyor bazen. Futbolda 'ama yok, şu olur bu olur' diyemiyorsunuz ve her an her şey olabiliyor. Avrupa kupalarına gitmeye alışmış bir şehirden bahsediyorsunuz. Bizim tek beklentimiz taraftarlarımızın takımına ne olursa olsun sahip çıkması, tribünleri doldurmasını istiyoruz. Sivasspor taraftarıyla güzel, onlar varsa özel. Onlar varsa başarı birlikte geliyor. O zaman şehrin dinamikleri sahipleniyor. Türkiye'nin her yerinde takımın gücü artıyor. Bu taraftarla alakalı bir şey hayal ettiklerimizi hep birlikte başaracağız."

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