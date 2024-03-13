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        Suşehri'nde öğrencilere yangın ve deprem eğitimi verildi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde ilkokul öğrencilerine yangın ve deprem eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 13:53 Güncelleme: 13.03.2024 - 14:04
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        Suşehri'nde öğrencilere yangın ve deprem eğitimi verildi
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde ilkokul öğrencilerine yangın ve deprem eğitimi verildi.

        Suşehri Belediyesi itfaiye ekip amiri Yalçın Kırılmaz önderliğinde, Kemalpaşa İlkokulu'nda verilen eğitimde, kurtarma araçlarında bulunan ekipmanlar, nasıl kullanıldığı, evlerde tüplerden çıkabilecek yangınlara nasıl müdahale edileceği konusunda öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.

        Kırılmaz, ilçenin Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunduğunu söyledi.

        Afetlere karşı bilinçli olunması gerektiğini vurgulayan Kırılmaz, "Eğitimlerde öğrencilere afet türleri hakkında, toplanma alanları, acil durum ve ilk yardım çantası hazırlama, acil durumlarda aranılacak numaralar, sarsıntı esnasında nasıl durum alınacağı gibi hayati bilgiler verdik." dedi.

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