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        İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı dolayısıyla Şarkışla'da program düzenlendi

        İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı dolayısıyla Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:38 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:43
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        İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı dolayısıyla Şarkışla'da program düzenlendi
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        İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı dolayısıyla Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkinlik düzenlendi.

        Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde, Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle başladı.

        Edebiyat öğretmeni Nazik Sevim, burada yaptığı konuşmada, "İstiklal Marşı'nın yazılmış olması, milletin ümidinin kesilmediğini gösterir. Çünkü dünya bilir ki Türk esir olmaz." dedi.

        Programı Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Alparslan Öcal, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar, öğretmenler, veliler ve öğrenciler izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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