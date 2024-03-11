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        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Hafik ilçesini ziyaret etti

        AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Hafik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 18:29 Güncelleme: 11.03.2024 - 18:36
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        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Hafik ilçesini ziyaret etti
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        AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Hafik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Partisinin ilçe seçim bürosundaki teşkilat buluşmasına katılan Güler, Hafik Belediye Başkan adayı Habip Görler için destek isteyerek, "Bizde sizin bu gayretinizin, çabanızın yanında olmaya her zaman devam edeceğiz." dedi.

        İlçe pazarını da gezen Güler, esnaflarla sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinledi.

        Esnafların kapatılan adliye binasının tekrardan açılması talebi üzerine Güler de "Nüfus yapısı ve dosya sayısı önemli, ihtiyaç varsa her şey yapılır. Bu sadece adliye ile ilgili değil. İhtiyacı verimli kullanmamız lazım." diye konuştu.

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