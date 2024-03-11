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        Bıçaklı 'yan baktın' kavgası: 1 yaralı

        SİVAS'ta 'yan bakma' bahanesiyle çıkan kavgada ayakkabı boyacısı E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 11:28 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:30
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        Bıçaklı 'yan baktın' kavgası: 1 yaralı
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        SİVAS'ta ‘yan bakma’ bahanesiyle çıkan kavgada ayakkabı boyacısı E.K. (37), bıçakla E.B.’yi (47) yaraladı. E.K.'nin kardeşi A.K. (39) de yaralı halde ambulans bekleyen E.B.'ye yumrukla saldırdı. Polis, 2 kardeşi gözaltına aldı.

        Olay, saat 09.30 sıralarında Küçük Minare Mahallesi Atatürk Bulvarı Meydan Cami önünde meydana geldi. Ayakkabı boyacılığı yapan E.K. ile E.B. arasında ‘yan bakma’ bahanesiyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada E.B., göğüs ve kolundan bıçakla yaralandı. Boyacı E.K.'nin kardeşi A.K. ise polis ekiplerinin yanında yaralı olarak ambulans bekleyen E.B.'ye, yanından geçerken yumrukla saldırdı. E.K. ve A.K. polis ekipleri tarafından yere yatırılarak ters kelepçe ile gözaltına alındı. E.B., gelen ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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