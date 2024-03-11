Bıçaklı 'yan baktın' kavgası: 1 yaralı

SİVAS'ta ‘yan bakma’ bahanesiyle çıkan kavgada ayakkabı boyacısı E.K. (37), bıçakla E.B.’yi (47) yaraladı. E.K.'nin kardeşi A.K. (39) de yaralı halde ambulans bekleyen E.B.'ye yumrukla saldırdı. Polis, 2 kardeşi gözaltına aldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Küçük Minare Mahallesi Atatürk Bulvarı Meydan Cami önünde meydana geldi. Ayakkabı boyacılığı yapan E.K. ile E.B. arasında ‘yan bakma’ bahanesiyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada E.B., göğüs ve kolundan bıçakla yaralandı. Boyacı E.K.'nin kardeşi A.K. ise polis ekiplerinin yanında yaralı olarak ambulans bekleyen E.B.'ye, yanından geçerken yumrukla saldırdı. E.K. ve A.K. polis ekipleri tarafından yere yatırılarak ters kelepçe ile gözaltına alındı. E.B., gelen ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.