Sivas'ta jandarma ekiplerince KADES tanıtıldı

Etkinliğe katılan İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç de KADES'in önemine dikkati çekerek, alanda bulunan kadın jandarma ve emniyet personellerine karanfil takdim etti.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, kentteki bir alışveriş merkezinde tanıtım standı kurdu.

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