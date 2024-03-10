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        BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Şarkışla'da anıldı

        Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 15. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 12:31 Güncelleme: 10.03.2024 - 12:36
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        BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Şarkışla'da anıldı
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 15. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anıldı.

        Şarkışla Alperen Ocakları Başkanlığı, Yazıcıoğlu ile beraber hayatını kaybedenler için Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde anma programı düzenledi.

        Saygı duruşunda bulunulmanın ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunan törende, ilahiler seslendirildi ve sinevizyon gösterisi izlendi.

        Programda konuşan Alperen Ocakları Genel Başkanı Alican Kocaman, vefatının yıl dönümünde Yazıcıoğlu'nu hasret ve minnetle andıklarını söyledi.

        Alperen Ocakları İl Başkanı Zeki Kaya ise Yazıcıoğlu gibi insanlar yetiştirmeyi kendilerine hedef olarak belirlediklerini ifade etti.

        Şarkışla Alperen Ocakları Başkanı Mehmet Şimşek de Yazıcıoğlu'nu vefatının 15. yılında andıklarını belirtti.

        Yazıcıoğlu'na olan hasretin ve sevdanın her geçen yıl arttığını belirten Şimşek, "Biz Alperenler, her daim onun izinde olacağız." dedi.

        Programa, BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, BBP İlçe Başkanı Ömer Faruk Şahbaz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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