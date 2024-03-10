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        Sivasspor'un ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 2-1 kaybeden EMS Yapı Sivasspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 09:56 Güncelleme: 10.03.2024 - 09:56
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        Sivasspor'un ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 2-1 kaybeden EMS Yapı Sivasspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

        Ligde son olarak 22. haftada deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 6 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

        Sivas temsilcisi, 23. haftada evinde Beşiktaş maçını 1-0 kazanarak, yenilmezlik serisini başlattı.

        Ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Sivasspor, 25. haftada iç sahada Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

        Ligin 26. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 27. haftada ise evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.

        Sivasspor, ligin 28. haftasında ise deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

        Ligin 29. haftasında dün sahasında Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlıların 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

        Sivasspor, ligin 30. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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