Sivasspor - Alanyaspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 29'uncu hafta maçında Sivasspor, sahasında ağırladığı Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLERİMİZ KENDİLERİNİ GELİŞTİRMEK ZORUNDALAR"

Oynadıkları en iyi maçı kaybettiklerini söyleyen Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Öncelikle Alanyaspor'u tebrik ediyorum, futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. 8 haftalık bir periyot içerisinde belki de en iyi oynadığımız bir maçtan maalesef, pozisyon üretmemize rağmen, bir çok şey yapmamıza rağmen mağlup ayrıldık. Bu da bizim adımıza üzüntü verici. İyi oynarken kaybetmek insanı üzüyor. Ama futbolcularımızı kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Arka arkaya oynadıkları maçlarla o kadar zor süreçlerden ve stresli durumlardan buralara geldiler ki. Bazen futbolun doğasında var. Taraftara teşekkür ediyorum. Çok güzel bizle birlikte o coşkuyu yaşamaya çalıştılar. Maalesef mağlup ayrıldık ve etkenler de vardı. Bu etkenleri de düşünmek lazım. Maçın hakemi Ali Şansalan, Alanyaspor futbolcuları ile sarmaş dolaş, bizimkilere gelince kendi çocuğumu ya da başka bir çocuğu azarlamayacağım bir şekilde sahada azarlaması, bağırıp çağırması. İbanoğlu'yu da bu konuda aramama gerek yok herhalde. Kendisi VAR kayıtlarıyla dinler. Hakemlerimiz gerçekten kendilerini geliştirmek zorundalar. Ben yıllardan beri hakemlerle ilgili projeler üretip anlatıp onların gelişmesi konusunda gereken her şeyi söyleyen bir adamım. Bizler çok iyi şey yaparken onlarında iyi yerlere gelmesini istiyorum ama gelişmeye niyetleri yok. Sistem belli. Sistemle ilgili bazı gerçekler var. Bugün bütün takdir haklarını sarı kartların hepsini bize verip bütün takdir haklarını da onlara kullandı. Yapacak bir şey yok. Sonrasına bakacağız. Sen hakemsin, hakimsin adaletli olansın. Bana 3 maç ceza aldıran hakemi 4 hafta sonra buraya veren MHK'ye de söylenecek bir söz bulamıyorum. Vallahi bravo" dedi.

FATİH TEKKE: 3 PUAN BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise, "Maç tüm hikayesiyle ön hazırlığında hazır olduğumuz durumlardan ibaretti. Farklı durumlarla karşılaştığımız bir an söyleyemem. Fakat özellikle top bizdeyken güvenli pas, yön değiştirerek oynamaya çalıştığımız organizasyonların özellikle maçın büyük bölümünde iyi olduğunu söyleyemem. Baskılarımızın hızının iyi olduğunu söyleyemem. İkinci yarı savunmada daha doğru işler yaptık diyebilirim. Genel hatlarıyla daha iyi oynamamız gereken, daha güvenli oynamamız gereken bir maçtı. Her şeye rağmen 3 puan bizim için çok değerli. Biraz nefes aldık diyebilirim" diye konuştu.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: BİZİM HEDEFİMİZ BU LİGDE OLMAK

Öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirten Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da, "Bizim hedefimiz bu ligde olmak yani her zaman bu ligde olmak, her zaman ilk 10 içerisinde bir yerde bitirme hedefimiz var. O hedef doğrultusunda tabii bu sene çok şanssız maçlar yaşadık. Alanya'da ki Sivas maçında 90 artı 3'te 1-0 galiptik. 90 artı 6'da 2-1mağlup olduk. Bu nedenle puanlar kaybettik. Yani 15 puana yakın şanssızlığımızdan biraz da son dakika yediğimiz gollerden, atamadığımız gollerden şanssızlık yaşadık. Ama her takım için bu tarz şeyler olabiliyor" dedi.

'HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR 3 PUAN KAYBIYDI'

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl ise beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek," Üzgünüz, bireysel hata yüzünden şanssız bir 3 puan kaybettik ama inşallah daha iyi oynamaya devam edeceğiz. Hiç beklemediğimiz bir 3 puan kaybıydı. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu kaybı telafi edeceğiz" diye konuştu.

Maçın hakemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Karagöl, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Maçı standartlarda yönetmedi. Kartlarda hep aleyhimize çok ciddi kartlar ve ikili mücadelelerde aleyhimize kararlar verdi. Hele ki Charisis'in pozisyonda oyunu disiplin altında tutmak oyuncuyu sahada çocuğunu azarlar gibi azarlamakla olmaz. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Onun için daha adaletli, daha standartlarda, her iki takıma aynı şekilde kartların ve mücadelelerin, faullerin verildiği bir maç olması gerekirdi. Alanya'nın bütün pozisyonlarında vakit çalması, dakika çalmasına kesinlikle çok müsamaha gösterildi. Oyun oynanmaması için aslında elinden gelen her şey yapıldı. Biz bu şekilde bir yönetimi kabul etmiyoruz. Standart olsun, adil olsun, biz her zaman bunu savunuyoruz. Bundan sonraki maçlarda da böyle olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.