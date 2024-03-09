Sivasspor - Alanyaspor 1-2
STAD: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Samet ÇavuşSİVASSPOR: Ali Şaşal Vural- Murat Paluli (Dk.
STAD: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Samet Çavuş
SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural- Murat Paluli (Dk.87 Kvet), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Turgunboev (Dk.65 Menig), Caktas (Dk.74 İbrahim), Charisis, Emrah Başsan (Dk.65 N'jie), Koita (Dk.75 Hakan), Manaj
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran- Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer (Dk.83 Novais), Oğuz Aydın, Efe Can Karaca (Dk75 Eduardo), Yusuf Özdemir (Dk.83 Lima), Ahmed Hassan (Dk.90 Sisto)
GOLLER: Dk.64 Manaj (Sivasspor) - Dk.49 Ahmed Hassan, Dk.79 Oğuz Aydın (Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Caktas, Koita, Manaj (Sivasspor) - Balkovec, Aliti(Alanyaspor)
Sivasspor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında kendi sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
11'inci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında çaprazdan ceza sahası içerisine giren Manaj'ın sert şutunu kaleci Ertuğrul güçlükle çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
41'inci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında çaprazdan içeriye doğru giren Uğur penaltı noktasında Manaj'ı gördü. Manaj'ın sol ayağıyla çektiği şut auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
49'uncu dakikada Hadergjonaj'in sağ kanattan ortasında ceza içinde bulunan Ahmed Hassan, topun gelişine düzgün vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlara gitti. 0-1
64'üncü dakikada Koita'nın ceza alanı dışında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta topun başına Manaj geçti. Manaj'ın sert vuruşunda top ağalara gitti. 1-1
79'uncu dakikada Caner Osmanpaşa'nın hatalı pası Oğuz Aydın'ın önünde kaldı. Ceza alanı dışında topla buluşan Oğuz Aydın düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2
88'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında sağ kanatta N'jie ceza sahası dışında İbrahim'i gördü. İbrahim'in sert şutunu kaleci Ertuğrul güçlükle çıkardı.
Karşılaşma 2-1 Alanyaspor galibiyeti ile tamamlandı.
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