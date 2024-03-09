Sivas'ta THM korosu konser verdi

Konseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Yeşilay Şube Başkanı Bülent Akın, Koro Müdürü Davut Kaya ve müzikseverler izledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Bahar Çalık, Dilan Gönül, Özge Altıntaş ve Sayinur Altun konuk ses sanatçısı olarak katıldı.

Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu Yeşilay Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser verdi.

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