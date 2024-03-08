Suşehri'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aile Destek Merkezi kursiyerleri için program düzenlendi.

Belediye Sosyal Tesisleri'ndeki etkinlikte, Suşehri Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü bünyesinde bulunan Aile Destek Merkezine giden kursiyerler bir araya geldi.

Programda konuşan Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Türk kadınının toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren aile birliğinin en önemli unsuru ve toplumun temel taşı olduğunu söyledi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise kadınların gününü kutlayarak, "Bu özel günde tüm kadınlarımıza hak ettikleri saygı ve değerin gösterildiği güzel günler temenni ediyorum." dedi.

Programa katılan kadın kursiyerlere karanfil verildi.