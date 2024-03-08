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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:07 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:07
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak.

        Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.

        Kırmızı-beyazlı ekipte Corendon Alanyaspor maçı öncesi Bartuğ Elmaz ve Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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