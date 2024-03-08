Sivasspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan görev yapacak.
Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte Corendon Alanyaspor maçı öncesi Bartuğ Elmaz ve Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.
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