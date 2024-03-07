İmranlı'da deprem tatbikatı yapıldı

CAK Sorumlusu Kemal Demetçiçek'in kontrolünde düzenlenen tatbikat kapsamında deprem anında yaşanabilecek bina yıkıntılarından kurtarma çalışmaları, yangın önlemleri, afet anında oluşabilecek hırsızlık olayları, kargaşaları ve provokasyonları önlemek için alınacak emniyet tedbirleri konuları ele alındı.

Deprem Haftası dolayısıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İmranlı Meslek Yüksekokulu, Cumhuriyet Arama Kurtarma Birimi (CAK) ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUD) işbirliği ile deprem tatbikatı yapıldı.

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