Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Şarkışla'da öğrenciler Hacivat-Karagöz oyununu izledi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler, Hacivat-Karagöz oyununu izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 14:46 Güncelleme: 07.03.2024 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkışla'da öğrenciler Hacivat-Karagöz oyununu izledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler, Hacivat-Karagöz oyununu izledi.

        Nenehatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında S​​​​ürmeli Osanmaz Anaokulu öğrencilerine yönelik çeşitli gösteriler sundu.

        Anaokulunda düzenlenen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan Öğretmeni Fatma Köten, Hedef Miras ve Çedes projeleri kapsamında düzenlenen etkinlik hakkında bilgi verdi.

        Ramazan geleneği Hacivat-Karagöz oyununu minik öğrencilerle buluşturduklarını ifade eden Köten, proje kapsamında bütün okulları gezeceklerini ve lise öğrencilerinin hazırladıkları gösterileri sunacaklarını kaydetti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Limanlarda rekor
        Limanlarda rekor
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!

        Benzer Haberler

        Suşehri'nde özel öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi
        Suşehri'nde özel öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi
        Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Sivas'ta tır ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta tır ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivas'ta devlet desteğiyle kurulan mantar üretim tesisi kadınlara istihdam...
        Sivas'ta devlet desteğiyle kurulan mantar üretim tesisi kadınlara istihdam...