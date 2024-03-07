Şarkışla'da öğrenciler Hacivat-Karagöz oyununu izledi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler, Hacivat-Karagöz oyununu izledi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler, Hacivat-Karagöz oyununu izledi.
Nenehatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Sürmeli Osanmaz Anaokulu öğrencilerine yönelik çeşitli gösteriler sundu.
Anaokulunda düzenlenen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan Öğretmeni Fatma Köten, Hedef Miras ve Çedes projeleri kapsamında düzenlenen etkinlik hakkında bilgi verdi.
Ramazan geleneği Hacivat-Karagöz oyununu minik öğrencilerle buluşturduklarını ifade eden Köten, proje kapsamında bütün okulları gezeceklerini ve lise öğrencilerinin hazırladıkları gösterileri sunacaklarını kaydetti.
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