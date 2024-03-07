Şarkışla'da öğrenciler Hacivat-Karagöz oyununu izledi

Ramazan geleneği Hacivat-Karagöz oyununu minik öğrencilerle buluşturduklarını ifade eden Köten, proje kapsamında bütün okulları gezeceklerini ve lise öğrencilerinin hazırladıkları gösterileri sunacaklarını kaydetti.​​​​​​​

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan Öğretmeni Fatma Köten, Hedef Miras ve Çedes projeleri kapsamında düzenlenen etkinlik hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.