Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Açma ve germe hareketlerinin ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, idmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.

Antrenmanda gazetecilere açıklamada bulunan Kamerunlu orta saha oyuncusu Clinton N'jie, Afrika Uluslar Kupası'nın kendi açısından çok beklediği gibi geçmediğini söyledi.

Kupanın ilk başlarında sakatlığının bulunduğunu belirten N'jie, "Tam olarak sadece son maçta hazırdım. Maalesef beklediğim performansı orada gösteremedim ama ülke olarak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum." dedi.

Teknik direktör Bülent Uygun ve yeni transferlerin takıma katıldıkları dönemde Sivas'ta olmadığını aktaran N'Jie, "Ben yokken burada çok iyi işler başardılar, ligde iyi bir konuma geldiler. Bundan sonraki süreçte de umarım hep beraber çalışıp ligde çok daha iyi yerlere geliriz." diye konuştu.

Azizbek Turgunboev ise devre arasında transfer olduğu Sivasspor'da herkesin kendini çok iyi karşıladığını ifade etti.

Kırmızı-beyazlı ekibi çok sevdiğini dile getiren Özbek oyuncu, Sivasspor'un Avrupa'da oynamış çok iyi bir takım olduğunu söyledi.