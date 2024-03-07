Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 14:03 Güncelleme: 07.03.2024 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Açma ve germe hareketlerinin ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, idmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.

        Antrenmanda gazetecilere açıklamada bulunan Kamerunlu orta saha oyuncusu Clinton N'jie, Afrika Uluslar Kupası'nın kendi açısından çok beklediği gibi geçmediğini söyledi.

        Kupanın ilk başlarında sakatlığının bulunduğunu belirten N'jie, "Tam olarak sadece son maçta hazırdım. Maalesef beklediğim performansı orada gösteremedim ama ülke olarak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum." dedi.

        Teknik direktör Bülent Uygun ve yeni transferlerin takıma katıldıkları dönemde Sivas'ta olmadığını aktaran N'Jie, "Ben yokken burada çok iyi işler başardılar, ligde iyi bir konuma geldiler. Bundan sonraki süreçte de umarım hep beraber çalışıp ligde çok daha iyi yerlere geliriz." diye konuştu.

        Azizbek Turgunboev ise devre arasında transfer olduğu Sivasspor'da herkesin kendini çok iyi karşıladığını ifade etti.

        Kırmızı-beyazlı ekibi çok sevdiğini dile getiren Özbek oyuncu, Sivasspor'un Avrupa'da oynamış çok iyi bir takım olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Limanlarda rekor
        Limanlarda rekor
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Sivas'ta tır ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta tır ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivas'ta devlet desteğiyle kurulan mantar üretim tesisi kadınlara istihdam...
        Sivas'ta devlet desteğiyle kurulan mantar üretim tesisi kadınlara istihdam...
        Gürçay Ortaokulu bilek güreşi takımının hedefi Türkiye şampiyonluğu
        Gürçay Ortaokulu bilek güreşi takımının hedefi Türkiye şampiyonluğu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Sivas mitinginde konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Sivas mitinginde konuştu: