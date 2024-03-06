Gürçay Ortaokulu bilek güreşi takımının hedefi Türkiye şampiyonluğu

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesinde Gürçayır Ortaokulu öğrencileri okullar arası yıldızlar bilek güreşi bölge şampiyonasında Sivas'ı temsil edecek.

Takım antrenörü Biray Köçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas'ta düzenlenen okullar arası bilek güreşi müsabakalarına 8 öğrenciyle katıldıklarını, elde ettikleri derece ile bölge şampiyonasına katılma hakkını kazandıklarını söyledi.

Başarı gösteren öğrencilere teşekkür eden Köçen, "Başarımızın sırrı düzenli olarak antrenman yapmak. Öğrencilerimizin bu sportif başarıları derslerini de olumlu etkiliyor. Şimdiki hedefimiz 23-24 Mart tarihlerinde Yozgat'ta yapılacak bölge şampiyonasında inşallah iyi dereceler almak, ilçemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek." dedi

İl birincisi olan Bahar Kılıç ise "Müsabakalarda ilçemi temsil etmekten dolayı gurur duydum. Şimdi hedefimiz Türkiye şampiyonası, orada da Sivas'ı en iyi şekilde temsil ederek başarılarımızı sürdürmek." ifadesini kullandı.