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        Gürçay Ortaokulu bilek güreşi takımının hedefi Türkiye şampiyonluğu

        Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesinde Gürçayır Ortaokulu öğrencileri okullar arası yıldızlar bilek güreşi bölge şampiyonasında Sivas'ı temsil edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 09:36 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:02
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        Gürçay Ortaokulu bilek güreşi takımının hedefi Türkiye şampiyonluğu
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesinde Gürçayır Ortaokulu öğrencileri okullar arası yıldızlar bilek güreşi bölge şampiyonasında Sivas'ı temsil edecek.

        Takım antrenörü Biray Köçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas'ta düzenlenen okullar arası bilek güreşi müsabakalarına 8 öğrenciyle katıldıklarını, elde ettikleri derece ile bölge şampiyonasına katılma hakkını kazandıklarını söyledi.

        Başarı gösteren öğrencilere teşekkür eden Köçen, "Başarımızın sırrı düzenli olarak antrenman yapmak. Öğrencilerimizin bu sportif başarıları derslerini de olumlu etkiliyor. Şimdiki hedefimiz 23-24 Mart tarihlerinde Yozgat'ta yapılacak bölge şampiyonasında inşallah iyi dereceler almak, ilçemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek." dedi

        İl birincisi olan Bahar Kılıç ise "Müsabakalarda ilçemi temsil etmekten dolayı gurur duydum. Şimdi hedefimiz Türkiye şampiyonası, orada da Sivas'ı en iyi şekilde temsil ederek başarılarımızı sürdürmek." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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